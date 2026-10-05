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Суть Событий

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Бывший мэр Сочи Копайгородский получил 15 лет строгого режима

Бывший мэр Сочи Копайгородский получил 15 лет строгого режима

Суд признал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского виновным по делу о коррупции и приговорил к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

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