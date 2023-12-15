Открыто об СВО не говорит по одной причине: Пугачёву неожиданно выдала Лобода

Украинская певица Лобода объяснила, почему Пугачёва не говорит открыто об СВО.Коллега по цеху Светлана Лобода встала на сторону певицы Аллы Пугачёвой и отметила, что певица является гостеприимной хозяйкой, а что касается обстановки в мире, то ей не надо делать никаких заявлений - дескать, за неё это делает супруг.