Открыто об СВО не говорит по одной причине: Пугачёву неожиданно выдала Лобода

Украинская певица Лобода объяснила, почему Пугачёва не говорит открыто об СВО.Коллега по цеху Светлана Лобода встала на сторону певицы Аллы Пугачёвой и отметила, что певица является гостеприимной хозяйкой, а что касается обстановки в мире, то ей не надо делать никаких заявлений - дескать, за неё это делает супруг.
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