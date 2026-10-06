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Более 200 московских педагогов подали заявки на Всероссийские педагогические чтения

Более 200 московских педагогов подали заявки на Всероссийские педагогические чтения

208 педагогов из Москвы подали заявки на IV Всероссийские педагогические чтения конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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