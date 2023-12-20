Закидали камнями учителя, избивают детей, потушили Вечный огонь: Что вытворяют в России дети мигрантов

Интересная жизнь с Vera Star Фото: bangkokbook.ru Когда-то известный художник Сальвадор Дали сказал следующие слова: "Самые жестокие существа на свете — дети.
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