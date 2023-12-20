Медвежий угол
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Медвежий угол

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Закидали камнями учителя, избивают детей, потушили Вечный огонь: Что вытворяют в России дети мигрантов

Закидали камнями учителя, избивают детей, потушили Вечный огонь: Что вытворяют в России дети мигрантов

Интересная жизнь с Vera Star Фото: bangkokbook.ru Когда-то известный художник Сальвадор Дали сказал следующие слова: "Самые жестокие существа на свете — дети.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Пусть наказывают. а то только ручками разводят.
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1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
А нам это надо?
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20 час.

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