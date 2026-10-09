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Царьград

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Губернатор Солнцев: урожай зерна в Оренбуржье достиг рекорда

Губернатор Солнцев: урожай зерна в Оренбуржье достиг рекорда

В Оренбургской области завершается уборка рекордного урожая зерновых. Губернатор Евгений Солнцев сообщил, что собрано 4,179 млн тонн зерна, включая 2,098 млн тонн высококачественной озимой пшеницы.

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