Путин запретил иностранцам владеть землей в Сириусе

Президент России Владимир Путин подписал указ «О внесении изменения в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, утвержденный указом президента Российской Федерации от 9 января 2011 г.