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На равных: какие привилегии имеют работающие пенсионеры в России

На равных: какие привилегии имеют работающие пенсионеры в России

Пенсия для работающих пенсионеров в 2025 году будет проиндексирована дважды. Об этом рассказал URA.RU экс-консультант-методист Минфина по финансовой грамотности, пенсионный эксперт, экономист Сергей Кикевич.

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