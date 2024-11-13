На равных: какие привилегии имеют работающие пенсионеры в России

Пенсия для работающих пенсионеров в 2025 году будет проиндексирована дважды. Об этом рассказал URA.RU экс-консультант-методист Минфина по финансовой грамотности, пенсионный эксперт, экономист Сергей Кикевич.
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