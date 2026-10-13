Преподаватель из Челябинска победила во всероссийском конкурсе искусств

Преподаватель Детской художественной школы искусств имени Н. А. Аристова Анна Пискунова заняла первое место в номинации «Лучший молодой преподаватель» на окружном этапе Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» и в ноябре представит Челябинскую область в финале в Москве.