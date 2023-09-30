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Последний из "темных уток". Как японцы полюбили "Катюшу"

Последний из "темных уток". Как японцы полюбили "Катюшу"

Читать в В Японии, в возрасте 93-х лет скончался певец Хадзимэ Тоояма – последний живой участник легендарного музыкального квартета Dark Ducks, который прославился исполнением советских песен, сделав их широко популярными среди японской аудитории.

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