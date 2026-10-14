❕Бастрыкин затребовал доклад о проверке информации о закрытии соцучреждения, помогающего детям-сиротам в Севастополе В соцсетях представители общественности обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину по вопросу несогласия с закрытием центра социальной и постинтернатной адаптации для лиц из числа детей-сирот в городе.
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