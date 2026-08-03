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Аргументы и Факты

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Аналитик Лазарева объяснила, кто может вернуть половину стоимости ОСАГО

Аналитик Лазарева объяснила, кто может вернуть половину стоимости ОСАГО

Компенсацию в размере 50% стоимости полиса ОСАГО могут получить отдельные категории граждан при наличии медицинских показаний для использования автомобиля, рассказала RT руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

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