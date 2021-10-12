АвтоВАЗ остановит выпуск пятидверной Lada Niva Legend

АвтоВАЗ планирует прекратить выпуск пятидверной модификации Lada Niva Legend к ноябрю 2021 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на страницу сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».