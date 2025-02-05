«Обещания выполнять не собирались»: как Договор Уаитанги превратил Новую Зеландию в британскую колонию

185 лет назад вожди части племён народа маори подписали договор Уаитанги с британской короной. Согласно этому документу коренное население Новой Зеландии передавало верховную власть над островами Лондону.
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