Можно ли много знать право и при этом плохо работать юристом? Разучусь ли я составлять договоры, если на несколько лет уйду из практики? Что вообще такое «навык составления договора», если хороший юрист не штампует документы на автомате? И не становятся ли все эти навыки менее важными теперь, когда половину текста может написать ИИ? Я полезла в психологию и педагогику, чтобы наконец разобраться, что мы на самом деле называем знаниями, умениями и навыками юриста.