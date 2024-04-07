«Опасное явление»: когда ожидается пик паводка в Оренбурге

На следующей неделе ожидается в Оренбурге пик паводка. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков в ходе заседания комиссии правительства Оренбургской области.