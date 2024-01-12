В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлен обвиняемый в мошенничестве

Следственным отделом полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летнего приезжего из Белореченска по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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