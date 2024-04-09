Экипаж БМП-3 уничтожил БМП Bradley на артемовском направлении

Экипаж БМП-3 разведывательного подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожил боевую машину пехоты (БМП) Bradley и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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