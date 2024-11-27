Ко Дню морской пехоты группа морпехов РФ нанесла мощный удар в тылу ВСУ

Зайти в тыл и нанести мощный удар подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря высокому уровню подготовки сумела группа российских морпехов под командованием бойца с позывным Кощей, 27 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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