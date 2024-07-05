Археологи рассказали об артефактах, найденных в Рославльском районе

Перстни, бусину и фрагмент креста обнаружили в прошлом году Смоленские археологи экспедиции ИА РАН рассказали о необычных находках, которые они обнаружили в 2023 году, во время раскопок в городе Рославль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии