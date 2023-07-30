Папа Римский призвал Россию вернуться в зерновую сделку

smi.todayПолитикаПодписатьсяПапа Римский призвал Россию вернуться в зерновую сделкуПапа Римский Франциск призвал российские власти вернуться в зерновую сделку. Его цитирует агентство ТАСС.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииГеннадий СвешниковДорогой Папочка!Путин без Вас знает,что делать с зерном.Вы сами разберитесь, куда девать зерно хохлов⁉️😱😇Ответить1 д.Валентин ЩербаковНасколько заврался этот Папа, извращенная тварь, со своими пустыми заявлениями....Ответить1 час.
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