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Папа Римский призвал Россию вернуться в зерновую сделку

Папа Римский призвал Россию вернуться в зерновую сделку

Папа Римский Франциск призвал российские власти вернуться в зерновую сделку. Его цитирует агентство ТАСС.

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Комментарии
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Геннадий Свешников
Дорогой Папочка!Путин без Вас знает,что делать с зерном.Вы сами разберитесь, куда девать зерно хохлов⁉️😱😇
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1 д.
Валентин Щербаков
Насколько заврался этот Папа, извращенная тварь, со своими пустыми заявлениями....
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1 час.

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