Фокус на безопасность: как развивается сервис кикшеринга в Казахстане

В начале весны на улицы южной столицы вновь вернулись электросамокаты. Редакция inAlmaty посетила площадку сервисного центра кикшеринга Whoosh, чтобы проверить, как самокаты готовили к новому сезону, и узнать, как команда заботится о безопасности пользователей и горожан.
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