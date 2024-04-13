Фокус на безопасность: как развивается сервис кикшеринга в Казахстане

В начале весны на улицы южной столицы вновь вернулись электросамокаты. Редакция inAlmaty посетила площадку сервисного центра кикшеринга Whoosh, чтобы проверить, как самокаты готовили к новому сезону, и узнать, как команда заботится о безопасности пользователей и горожан.