ТАСС/Zuma Колумбийские военные, которые занимаются обучением ВСУ, пожаловались, что их избивают и унижают сотрудники ГУР.
Сотрудники ГУР Украины зверски избили и унизили наемников из Колумбии
Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Это просто замечательно! Военные советники и инструкторы из Колумбии! Чему они могут научить укровояк? Как наркотой впариваться правильно? Или как банками с помидорами с балконов сбивать "Герани"? А может эти колумбийские инструкторы в совершенстве знают как отразить танковую атаку при помощи винтовки Бердана и мачете? Правильно их дуплят хохлошумеры, значит есть за что!
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