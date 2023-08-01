Сотрудники ГУР Украины зверски избили и унизили наемников из Колумбии

AB

Anlrey Boracow

Это просто замечательно! Военные советники и инструкторы из Колумбии! Чему они могут научить укровояк? Как наркотой впариваться правильно? Или как банками с помидорами с балконов сбивать "Герани"? А может эти колумбийские инструкторы в совершенстве знают как отразить танковую атаку при помощи винтовки Бердана и мачете? Правильно их дуплят хохлошумеры, значит есть за что!