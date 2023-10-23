Вокруг света: Как живется в стране, где на протяжении сотен тысяч лет действовал природный ядерный реактор: малоизвестный Габон

Эта страна, расположенная на западном побережье африканского континента, привлекла к себе повышенное внимание в 70-х годах, когда спустя десять лет после обретения ею независимости, на ее территории были обнаружены необычные концентрации некоторых химических элементов, которые образуются только в ядерных реакторах, при распаде урана.