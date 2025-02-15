На Украине женщина взорвала сотрудников ТЦК

Взрыв произошел в украинском городе Николаев на юге страны. По данным издания «Страна.ua», женщина с сумкой, внутри которой, предположительно, было взрывное устройство, подошла к группе сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), после чего произошел взрыв.