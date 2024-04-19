Все ребята очень талантливые😍 Дети стараются выделиться не только своими вокальными данными, но и сценическими костюмами.
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Все ребята очень талантливые😍 Дети стараются выделиться не только своими вокальными данными, но и сценическими костюмами.