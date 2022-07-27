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Кожемяка: Казаки Приморья готовятся к участию в спецоперации в Донбассе

Кожемяка: Казаки Приморья готовятся к участию в спецоперации в Донбассе

Губернатор Приморья Олег Кожемяка провёл встречу с атаманами казаков Приморья, которые собираются принять участие в специальной военной операции на Украине, сообщает информационное агентство Regnum со ссылкой на пресс-службу представительства края.

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