Кожемяка: Казаки Приморья готовятся к участию в спецоперации в Донбассе

Губернатор Приморья Олег Кожемяка провёл встречу с атаманами казаков Приморья, которые собираются принять участие в специальной военной операции на Украине, сообщает информационное агентство Regnum со ссылкой на пресс-службу представительства края.
Губернатор Приморья Олег Кожемяка провёл встречу с атаманами казаков Приморья, которые собираются принять участие в специальной военной операции на Украине, сообщает информационное агентство Regnum со ссылкой на пресс-службу представительства края.
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