Рунический гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля: время новых горизонтов Елена ГалицкаяРунический гороскоп, подготовленный рунологом Игорем Вечерским, предвещает уникальные возможности для каждого знака зодиака на неделю с 5 по 11 февраля, передают журналисты сайта ftimes.