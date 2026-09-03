Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США потребуют от ЕС вернуть миллиарды, потраченные на Украину

США потребуют от ЕС вернуть миллиарды, потраченные на Украину

Вашингтон потребует от Европы вернуть сотни миллионов долларов, которые предыдущая администрация Белого дома потратила на военную поддержку Украины.

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