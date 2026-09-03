Вашингтон потребует от Европы вернуть сотни миллионов долларов, которые предыдущая администрация Белого дома потратила на военную поддержку Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Уроки французской...
- Российские дронов...
- Фон дер Ляйен: Ев...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым