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«Михайлис – усиление, а Мухаметову надо еще побороться за место в составе. Сезон начнет с основой». Гомоляко о новичках «Металлурга» из Казахстана

В межсезонье в клуб перешли два форварда сборной страны – Никита Михайлис и Максим Мухаметов.  – Стали ли казахстанские игроки, судя по предсезонным матчам, усилением для «Металлурга»? – Михайлис - да, а Максу надо еще побороться за место в составе.

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