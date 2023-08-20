«Михайлис – усиление, а Мухаметову надо еще побороться за место в составе. Сезон начнет с основой». Гомоляко о новичках «Металлурга» из Казахстана

В межсезонье в клуб перешли два форварда сборной страны – Никита Михайлис и Максим Мухаметов. – Стали ли казахстанские игроки, судя по предсезонным матчам, усилением для «Металлурга»? – Михайлис - да, а Максу надо еще побороться за место в составе.