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Кобяков: Запад начинает понимать, что перестарался с санкциями

Кобяков: Запад начинает понимать, что перестарался с санкциями

Philipp von Ditfurth/dpa/picture-alliance/TASS Западные страны постепенно осознают, что переусердствовали с санкциями, и теперь сами не понимают, что делать дальше.

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