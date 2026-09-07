Philipp von Ditfurth/dpa/picture-alliance/TASS Западные страны постепенно осознают, что переусердствовали с санкциями, и теперь сами не понимают, что делать дальше.
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Да что они там "понимают"? У них понималка не отросла, и даже не проклюнулась... Они как закупали, так и продолжают закупать сжиженный газ у России. А Россия продает... ДЭНГЫ ЖЭ НЭ ПАХНУТ!!