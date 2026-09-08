PISA: у школьников в США резко ухудшились навыки чтения и сложения

Навыки чтения и математики у школьников во многих странах мира заметно ухудшились за последнее десятилетие, показало новое исследование Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA.
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