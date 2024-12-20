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Царьград

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"Они удушили бы нас голыми руками, если бы могли": Олег Царёв высказался об инициативе собрать совбез ООН после удара по Рыльску

"Они удушили бы нас голыми руками, если бы могли": Олег Царёв высказался об инициативе собрать совбез ООН после удара по Рыльску

Сегодня Мария Захарова заявила, что вопрос обстрела Курской области будет поднят на заседании совбеза ООН в пятницу.

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