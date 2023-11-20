Портал «Госуслуг» может пополниться разделом с СИМ-картами

Сейчас ни один россиянин не может точно сказать, сколько «симок» зарегистрировано на его паспорт. Не редки случаи, когда на ничего не подозревающего гражданина могут быть оформлены одна или несколько карточек.
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