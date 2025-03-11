Сакральный бизнес

Торговля алмазами помогает финансировать израильский ВПК и армию Игорь Веремеев В январе прошлого года в итальянском городе Виченца близ Венеции на международной ювелирной ярмарке «ВиченцаОро» прошла акция протеста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии