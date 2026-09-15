Собянин: Московские медики выполнили более 31 тысячи операций в Донбассе

Сергей Собянин вручил награды города Москвы медикам клиник, оказывающим в составе выездных мультидисциплинарных бригад медицинскую помощь жителям Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России зафиксир...
- Медицинское звено...
- Туск жестко раскр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым