ФАС заподозрила восемь фирм в картельном сговоре на ремонте федеральных трасс

ФАС возбудила дело о картельном сговоре в отношении восьми дорожно-строительных компаний. По предварительной оценке ведомства, суммарная начальная стоимость контрактов, о которых идет речь, превысила 8,7 млрд рублей.
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