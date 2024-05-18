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Эксперты назвали самые распространенные ошибки при управлении автомобилем с МКПП

Эксперты назвали самые распространенные ошибки при управлении автомобилем с МКПП

Они могут привести к поломке агрегата.Специалисты портала «Тарантас Ньюс» перечислили четыре распространенные ошибки, которые совершают водители при управлении автомобилем с механической коробкой передач.

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