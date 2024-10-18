Ripple получает положительное решение SEC по XRP

Главный юридический директор Ripple Стюарт Олдероти объявил о поворотном событии для сообщества XRP после решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) не подавать апелляцию на важное судебное решение.
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