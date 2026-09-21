В РФ появились в продаже новые семейные кроссоверы Toyota: много машин в наличии

Официальных поставок в Россию больше нет. Но значит ли это, что семиместный кроссовер исчез с рынка? Вовсе нет: параллельный импорт работает, и на классифайдах сейчас выставлены несколько сотен таких машин – часть стоит в наличии, остальные предлагают под заказ.