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«Домклик» оценил перераспределение ипотечного спроса по итогам июля

«Домклик» оценил перераспределение ипотечного спроса по итогам июля

После отмены льготной ипотеки на новостройки и изменений в других льготных программах доля вторичного рынка выросла с 31% до 70% Спрос на ипотеку в июле 2024 года оказался ниже июньского показателя, следует из предоставленного редакции пресс-службой Сбербанка исследования аналитиков «Домклик».

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