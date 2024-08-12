«Домклик» оценил перераспределение ипотечного спроса по итогам июля

После отмены льготной ипотеки на новостройки и изменений в других льготных программах доля вторичного рынка выросла с 31% до 70% Спрос на ипотеку в июле 2024 года оказался ниже июньского показателя, следует из предоставленного редакции пресс-службой Сбербанка исследования аналитиков «Домклик».