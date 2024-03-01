В Европарламенте подняли вопрос о требовании скандально известного экс-посла Украины в Германии и нынешнего посла страны в Бразилии Андрея Мельника выделить республике один процент валового внутреннего продукта Евросоюза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии