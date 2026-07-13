Ищите возможности. Как житель Камня-на-Оби пытается улучшить жизнь в районе

Артем Тютюнников считает, что небольшим городам и районам нужна более понятная система работы с федеральными программами В России действует много федеральных программ, через которые города и районы могут получить финансирование на ремонт коммунальной инфраструктуры и благоустройство.
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