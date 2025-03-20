РБК: риелторы требуют запретить покупку квартир на вторичном рынке за наличные

Александр Попов, возглавляющий Российский союз участников рынка недвижимости, выступил с инициативой о введении запрета на использование наличных денежных средств при совершении сделок купли-продажи квартир на вторичном рынке жилья.
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