Бородин потребовал у Литвиновой четко обозначить позицию по СВО

Интерес публики к Ренате Литвиновой не утихает. Так, недавно известный общественник Виталий Бородин потребовал, чтобы актриса публично высказалась о своей позиции по спецоперации, заявив, что невозможно столько времени одновременно дистанцироваться от России и продолжать вести здесь дела.
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