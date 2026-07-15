Бородин потребовал у Литвиновой четко обозначить позицию по СВО

Интерес публики к Ренате Литвиновой не утихает. Так, недавно известный общественник Виталий Бородин потребовал, чтобы актриса публично высказалась о своей позиции по спецоперации, заявив, что невозможно столько времени одновременно дистанцироваться от России и продолжать вести здесь дела.