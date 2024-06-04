В регионах запретили иностранцам работать в такси. Что произошло?

Для работы водителем давно уже нужно иметь российское водительское удостоверение, а теперь подобное требование стали применять и к гражданству: если у водителя нет российского гражданства, то в некоторых регионах России работать в такси он не сможет.
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