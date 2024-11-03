Москва отреагировала на заявление в ООН об "обедневшей России": вежливый ответ и приглашение

Небензя позвал постпреда Британии в РФ после её заявления об обедневшей России GLOBAL LOOK PRESS Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил своей британской коллеге посетить Россию после её слов об «обедневшей России».
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