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Москва отреагировала на заявление в ООН об "обедневшей России": вежливый ответ и приглашение

Москва отреагировала на заявление в ООН об "обедневшей России": вежливый ответ и приглашение

Небензя позвал постпреда Британии в РФ после её заявления об обедневшей России GLOBAL LOOK PRESS Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил своей британской коллеге посетить Россию после её слов об «обедневшей России».

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