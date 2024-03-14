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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павелски о 3:4 с «Флоридой» после 3:0: «Даллас» извлечет урок. Это не провал, а стимул для поиска правильных решений»

«Старс» уступили «Пантерс» (3:4) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Во втором периоде техасцы вели со счетом 3:0, после двух игровых отрезков – со счетом 3:1.

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