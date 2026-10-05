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LD: слова Зеленского об ударах по НПЗ спровоцировали жёсткий ответ ВС России

LD: слова Зеленского об ударах по НПЗ спровоцировали жёсткий ответ ВС России

Слова Владимира Зеленского об ударах по российским НПЗ спровоцировали жёсткий ответ ВС России. «Ответственность за последнюю эскалацию лежит на конкретном человеке — Владимире Зеленском.

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