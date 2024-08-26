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Автоэксперт объяснил, требуется ли современной легковушке обкатка

Автоэксперт объяснил, требуется ли современной легковушке обкатка

Большинство автопроизводителей советуют владельцам новых машин на протяжении первой тысячи километров избегать резких ускорений и торможений, не перегружать двигатель и соблюдать регламент по обслуживанию.

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