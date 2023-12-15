Гайана и Венесуэла договорились не использовать силу в споре по Эссекибо

Каракас и Джорджтаун обязались не использовать силу и разрешить спор по Эссекибо в соответствии с Женевским соглашением 1966 года, соответствующее совместное заявление сторон обнародовал в своём блоге венесуэльский лидер Николас Мадуро.
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